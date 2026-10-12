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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Şebnem şarkılarını 15 bin hayranıyla söyledi

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Şebnem şarkılarını 15 bin hayranıyla söyledi
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Şebnem Ferah'ın yeniden başlayan konser serisi, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya'da devam etti. Konserde 15 bin kişi, yıllardır hayatlarının bir parçası olan şarkıları bu kez Şebnem Ferah'la birlikte söyledi. Ferah, konseri sırasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Her şey yolunda mı? Çok uzun bir süre sonra buluşmamızın ilk dakikaları olduğu için, bu dakikalarda da çok heyecanlı olduğum için biraz cümle kurmakta daha doğrusu kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ama şarkı söylerken sizleri görünce, ifadelerinizi görünce pek de bir konuşmaya gerek olmadığını hissediyorum. Ben de sizi çok seviyorum." Gecenin en özel anlarından biri, Ferah'ın "Ateşe Yakın", "Yağmurlar" ve "Deli Kızım Uyan" şarkılarını yalnızca Ozan Tügen'in piyanosu eşliğinde seslendirdiği bölüm oldu. Ferah'ın sesine ve piyanoya 15 bin kişilik bir koro eşlik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ŞEBNEM FERAH #İZMİR
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Şebnem şarkılarını 15 bin hayranıyla söyledi
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