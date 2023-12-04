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Giriş Tarihi: 5.12.2023

Seçil Erzan’ın suçlamalarına Ayhan Akman’dan yanıt: Ne borcu alacağım var

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Seçil Erzan’ın suçlamalarına Ayhan Akman’dan yanıt: Ne borcu alacağım var
Ünlü isimlerin dolandırıldığı Fatih Terim Fonu vurgununda Seçil Erzan'a para kaptıran isimler arasında yer alan eski futbolcu Ayhan Akman'ın da 'şikayetçi' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. İfadeye göre Akman, Erzan'a 950 bin dolar teslim etti. Neredeyse parasının tamamını aldı. Ancak Akman'ın "Erzan'ın bana hâlâ 10-20 bin dolar borcu kaldı" dediği öğrenildi.



'ERZAN BENİ DOLANDIRDI'
Bankacı Seçil Erzan, "Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Kendisinden faizle para satın aldım. Faizle verdiği parayı geri aldı. Kendisinden yüklü miktarda alacağım var" demişti. Akman, bu iddia içinse "Kendisinden ana parama yakın bir parayı geri aldım. Beni dolandırdı. Şikayetçiyim" dedi. Akman'ın da aralarında olduğu 11 isim hakkında tefecilik suçundan soruşturma SABAH yürütülüyor.
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Seçil Erzan’ın suçlamalarına Ayhan Akman’dan yanıt: Ne borcu alacağım var
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