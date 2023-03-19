Haberler Günaydın Haberleri Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!
Giriş Tarihi: 19.3.2023 19:05 Son Güncelleme: 19.3.2023 19:08

Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2020 yılında sürpriz bir şekilde Çağlar Ökten’le evlendi. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminde yer alan Seda Sayan, şimdi de 4 milyon dolarlık evi ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından villasının her bir karesini paylaşan ünlü şarkıcı, ilgi topladı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in 4 milyon dolarlık aşk yuvasından yeni paylaşılan kareler!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan'da dünyaevine girdi. 10 aydır evliliklerini sürdüren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, 4 milyon dolar ödeyerek yeni bir evin sahibi oldu.

SEDA SAYAN'DAN YEPYENİ PAYLAŞIM!

Hafta başında villasının görüntülerini paylaşan Seda Sayan, yeni paylaşımıyla da ilgi çekti. Evinin diğer karelerini de paylaşan ünlü şarkıcı, bu görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

DEKORASYONU BEĞENİLDİ

Evinin yepyeni karelerini paylaşan ünlü şarkıcı, dekorasyonuyla da dikkat çekti.

LÜKS VİLLASI OLAY OLDU!

Ünlü şarkıcı, şimdi de 4 milyon dolara aldığı lüks villasıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Ünlü sanatçının evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvasından yeni kareler!

İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvasından yeni kareler!

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!
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