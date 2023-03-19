Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan'da dünyaevine girdi. 10 aydır evliliklerini sürdüren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, 4 milyon dolar ödeyerek yeni bir evin sahibi oldu.

SEDA SAYAN'DAN YEPYENİ PAYLAŞIM!

Hafta başında villasının görüntülerini paylaşan Seda Sayan, yeni paylaşımıyla da ilgi çekti. Evinin diğer karelerini de paylaşan ünlü şarkıcı, bu görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

DEKORASYONU BEĞENİLDİ

Evinin yepyeni karelerini paylaşan ünlü şarkıcı, dekorasyonuyla da dikkat çekti.