Seda Sayan'dan sosyal medyayı sallayan sözler! O kadınları hedef aldı: "Bu yaptığınız rezillik..."

Her sözü olay olan, sosyal medyada günlerce konuşulan Sayan, bu kez de evlilik için maddi şart koşan kadınları hedef aldı: "Bazı kadınlar, 'Bana ev al, hayatım garanti olsun sonra seninle evlenirim' diyor. Bunu diyenler utanmaz! Kendini mi satıyorsun? Bu ne kadar çirkin bir şey. Bu yapılan kendini garanti altına almak değil, rezillik. Herkesin kazancı kendisine..."