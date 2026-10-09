Seda Sayan'dan sosyal medyayı sallayan sözler! O kadınları hedef aldı: "Bu yaptığınız rezillik..."

Ünlü sanatçı Seda Sayan, ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.
Her sözü olay olan, sosyal medyada günlerce konuşulan Sayan, bu kez de evlilik için maddi şart koşan kadınları hedef aldı: "Bazı kadınlar, 'Bana ev al, hayatım garanti olsun sonra seninle evlenirim' diyor. Bunu diyenler utanmaz! Kendini mi satıyorsun? Bu ne kadar çirkin bir şey. Bu yapılan kendini garanti altına almak değil, rezillik. Herkesin kazancı kendisine..."
Daha önce kendi hayatından da örnekler veren Kadırgalı, "Ben yıllarca dişimle tırnağımla çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Hiçbir zaman bir erkeğin cüzdanına ya da tapusuna bel bağlamadım" diyerek tüm kadınlara ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları yönünde önemli bir çağrıda bulundu.