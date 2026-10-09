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Giriş Tarihi: 09.10.2026 06:52 Son Güncelleme: 09.10.2026 07:27

Seda Sayan'dan sosyal medyayı sallayan sözler! O kadınları hedef aldı: "Bu yaptığınız rezillik..."

Kadırgalı lakaplı Seda Sayan, evlilik hayali kuran kadınları adeta topa tuttu ve duyanların kulaklarına inanamayacağı o zehir zemberek sözleri sarf etti. İşte ünlü sanatçının sosyal medyayı birbirine katan ve ortalığı fena karıştıracak o olay yaratan ifadeleri...

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Seda Sayan’dan sosyal medyayı sallayan sözler! O kadınları hedef aldı: Bu yaptığınız rezillik...
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Her sözü olay olan, sosyal medyada günlerce konuşulan Sayan, bu kez de evlilik için maddi şart koşan kadınları hedef aldı: "Bazı kadınlar, 'Bana ev al, hayatım garanti olsun sonra seninle evlenirim' diyor. Bunu diyenler utanmaz! Kendini mi satıyorsun? Bu ne kadar çirkin bir şey. Bu yapılan kendini garanti altına almak değil, rezillik. Herkesin kazancı kendisine..."

Sayan'ın bu çarpıcı sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kimi kullanıcılar ünlü sanatçıya hak vererek evliliğin tamamen sevgi ve güven temeline dayanması gerektiğini savunurken, kimileri bunun son derece doğal olduğunu belirterek Sayan'ı eleştirdi.

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Daha önce kendi hayatından da örnekler veren Kadırgalı, "Ben yıllarca dişimle tırnağımla çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Hiçbir zaman bir erkeğin cüzdanına ya da tapusuna bel bağlamadım" diyerek tüm kadınlara ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları yönünde önemli bir çağrıda bulundu.

Genç kızlara her fırsatta çalışıp üretmeyi öğütleyen ünlü isim, gerçek aşkın maddiyatla ölçülemeyeceğinin altını bir kez daha kesinlikle çizmiş oldu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Seda Sayan'dan sosyal medyayı sallayan sözler! O kadınları hedef aldı: "Bu yaptığınız rezillik..."
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