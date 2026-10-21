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Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:19 Son Güncelleme: 21.10.2026 14:25

Seda Sayan’dan zayıflama iğnesi çıkışı! Ünlüleri topa tuttu: “Hadi oradan be!”

Kendi bakım ve estetik süreçlerini her fırsatta açıkça paylaşmasıyla tanınan Seda Sayan, magazin dünyasındaki "hızlı zayıflama" modasına tepki gösterdi. Kısa sürede kilo verip bunu farklı sebeplere bağlayan ünlülere ateş püsküren Sayan “Hadi oradan be!” sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi.

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MAGAZİN SERVİSİ Günaydın
Seda Sayan’dan zayıflama iğnesi çıkışı! Ünlüleri topa tuttu: Hadi oradan be!
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Yıllardır hem sahnedeki enerjisi hem özel hayatı hem de dobra açıklamalarıyla magazin camiasının en çok konuşulan figürlerinden biri olan Seda Sayan, bu kez güzellik uygulamaları ve kilo verme yöntemleri üzerinden yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Yüzüne ve vücuduna yaptırdığı her türlü estetik müdahaleyi saklamadan kamuoyuyla paylaşmasıyla bilinen ünlü sanatçı, geçirdiği değişimi kamuoyundan gizleyen ya da olduğundan farklı gösteren meslektaşlarını hedef aldı.

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Kendisinin de bir dönem kilo verme sürecinde tıbbi destek aldığını samimiyetle ifade eden Sayan, yaşadığı sağlık tehlikesini anlatarak uyarılarda bulundu. Güzellik anlayışında şeffaflıktan yana olduğunu vurgulayan isim, bıçak altına yattığı halde bu durumu basitleştirmeye çalışanları eleştirdi.

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"HER YERİ GERDİRDİ, 'KÜÇÜK DOKUNUŞ' DEDİ"

Kendi tedavi gördüğü sağlık merkezinde bizzat şahit olduğu bir olayı aktaran Seda Sayan, katıldığı bir YouTube programında, geçirilen ağır operasyonların kamuoyuna önemsiz gibi sunulmasını doğru bulmadığını belirtti.

Toplumda yapılan işlemleri saklama eğilimi olduğunu ifade eden ünlü sanatçı, şahit olduğu anı şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim milletimizde şöyle bir şey var. Yaptığını gizlemek gibi. Hep seninle konuşuyoruz ya. Ben yaptığımı hiç gizlemedim. Ya bak bir hastanede yan odamda kimin yattığını biliyorum. Kadın estetiklerini yaptırdı. Çıktı dedi ki küçük dokunuş. Ne küçük dokunuşu? Her yeri gerdirdi ya."

"HEPSİNE SORSAN REJİM YAPTIM!"

Sadece cerrahi müdahalelerin değil, son dönemde popülerleşen hızlı kilo verme metotlarının da gizlendiğini savunan Sayan, kısa zamanda yüksek miktarda kilo kaybedip bunu sadece beslenme düzenine bağlayan ünlü isimleri sert bir dille eleştirdi.

İğne tedavisiyle zayıflayanların durumu kamuoyuna açıklamasının bir sorumluluk olduğunu kaydeden sanatçı, tepkisini şu ifadelerle aktardı:

"Zayıflama iğneleri bütün ünlülerin elinde. Hepsine sorsan 'Rejim yaptım.' Bugüne kadar yaptınız olmadı, şimdi ne oldu? Ben anlıyorum tabii. Halinden anlıyorsun. Bu kadar kısa zamanda nasıl verdin? Tüp mide olmadın, ne yaptın? 'Diyetisyenim yemek gönderdi.' Hadi oradan be! Hadi oradan yani! Bu kadar kısa sürede veremezsin. İğne kullan, 'Doktoruma danışarak kullanıyorum' de. 'Doktorunuza danışmadan siz de kullanmayın' de. Ne var bunu söylemekte? Sanki kabahat işlemiş gibi bir algı yaratıyorlar."

"BENİ YERDEN YERE VURDU"

Geçmişte iğne tedavisi konusunda kendisinin de hatalı bir adım attığını ve bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Sayan, kulaktan dolma bilgilerle veya uzmansız hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kendi yaşadığı süreci ve sonrasındaki endişelerini ise doğrudan şu cümlelerle ifade etti:

"Valla ben oldum iğneden. Önce yanlış doz oldum. Beni bir yerden yere vurdu. Bilinçsizce oldum. Sakın olmayın. Sakın Allah korusun."

Söz konusu iğneleri kullanırken vücudun ihtiyaç duyduğu takviyelerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken ünlü sanatçı; organ ve kas sağlığının riske atılabileceğini vurgulayarak, magazin dünyasından tanınan bir ismin de benzer bir uygulama nedeniyle hastanelik olduğuna dair duyumlar aldığını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Seda Sayan’dan zayıflama iğnesi çıkışı! Ünlüleri topa tuttu: “Hadi oradan be!”
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