Seda Sayan’dan zayıflama iğnesi çıkışı! Ünlüleri topa tuttu: “Hadi oradan be!”

İğne tedavisiyle zayıflayanların durumu kamuoyuna açıklamasının bir sorumluluk olduğunu kaydeden sanatçı, tepkisini şu ifadelerle aktardı:

"Zayıflama iğneleri bütün ünlülerin elinde. Hepsine sorsan 'Rejim yaptım.' Bugüne kadar yaptınız olmadı, şimdi ne oldu? Ben anlıyorum tabii. Halinden anlıyorsun. Bu kadar kısa zamanda nasıl verdin? Tüp mide olmadın, ne yaptın? 'Diyetisyenim yemek gönderdi.' Hadi oradan be! Hadi oradan yani! Bu kadar kısa sürede veremezsin. İğne kullan, 'Doktoruma danışarak kullanıyorum' de. 'Doktorunuza danışmadan siz de kullanmayın' de. Ne var bunu söylemekte? Sanki kabahat işlemiş gibi bir algı yaratıyorlar."