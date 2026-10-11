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Giriş Tarihi: 11.10.2026 08:52 Son Güncelleme: 11.10.2026 08:54

Sefo'nun yanındaki gizemli kadın paniğe kapıldı! Kameraları görünce başını ceketle kapattı...

Rapçi Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de bir mekanda objektiflere takıldı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının yanındaki kadın arkadaşı, basın mensuplarını karşısında görünce büyük panik yaşadı. O analar kameralara böyle yansıdı...

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Sefo’nun yanındaki gizemli kadın paniğe kapıldı! Kameraları görünce başını ceketle kapattı...
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Müzik listelerinin üst sıralarından düşmeyen ve yakaladığı başarılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan genç rapçi Sefo, sadece şarkılarıyla değil özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her adımı ve sosyal medya paylaşımı merakla takip edilen ünlü isim, bu kez akşam saatlerinde basının radarına takıldı.

Sefo'yu tanımadı, üstüne bir de bakın ne dedi! Pazarcıyla güldüren diyalog olay oldu…

Şarkıcının neşeli başlayan gecesinde yaşanan bir an ise ortalığı adeta hareketlendirdi.

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Rap müziğin popüler isimlerinden Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.

Arkadaş grubuyla birlikte keyifli vakit geçiren ve neşeli halleriyle dikkat çeken genç popüler sanatçı, yanındaki kadın arkadaşının kameraları fark etmesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Basın mensuplarını karşısında görünce panikleyen kadın arkadaşı, tanınmamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Başını siyah bir ceketle kapatıp yüzünü iyice gizlemeye çalışan arkadaşının bu halleri magazin gündeminde ses getirdi.

SEFO KİMDİR?

Gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu.

2018 yılında çıkardığı "Yalan" isimli tekli çalışmasıyla müzik dünyasına adım atan genç sanatçı, 2021 yılında yayımladığı "Bilmem Mİ?" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı ve Türkiye çapında büyük bir çıkış yakaladı.

Özgün tarzı, enerjik sahne performansları ve imza attığı hit parçalarla Türk rap müziğinin popüler isimleri arasında yer almaktadır.

Başarılı isim, hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği yoğun konser maratonuyla hayran kitlesini her geçen gün büyütüyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Sefo'nun yanındaki gizemli kadın paniğe kapıldı! Kameraları görünce başını ceketle kapattı...
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