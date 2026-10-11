Sefo’nun yanındaki gizemli kadın paniğe kapıldı! Kameraları görünce başını ceketle kapattı...

Müzik listelerinin üst sıralarından düşmeyen ve yakaladığı başarılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan genç rapçi Sefo, sadece şarkılarıyla değil özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Rap müziğin popüler isimlerinden Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.
Arkadaş grubuyla birlikte keyifli vakit geçiren ve neşeli halleriyle dikkat çeken genç popüler sanatçı, yanındaki kadın arkadaşının kameraları fark etmesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Basın mensuplarını karşısında görünce panikleyen kadın arkadaşı, tanınmamak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Başını siyah bir ceketle kapatıp yüzünü iyice gizlemeye çalışan arkadaşının bu halleri magazin gündeminde ses getirdi.
SEFO KİMDİR?
Gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu.
2018 yılında çıkardığı "Yalan" isimli tekli çalışmasıyla müzik dünyasına adım atan genç sanatçı, 2021 yılında yayımladığı "Bilmem Mİ?" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı ve Türkiye çapında büyük bir çıkış yakaladı.
Özgün tarzı, enerjik sahne performansları ve imza attığı hit parçalarla Türk rap müziğinin popüler isimleri arasında yer almaktadır.