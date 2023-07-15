Şehitlerimizi minnetle anıyoruz

Magazin dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 gecesinde yapılan hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu, şehitleri andı. Alişan, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Sinan Akçıl, Demet Akalın, Mustafa Ceceli gibi isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları yayınlayarak "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.15 Temmuz destanı... Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla.15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun. Unutmadık, unutmayacağız.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülkemiz için mücadele eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.Hain FETÖ darbesine karşı vücudunu siper eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.