İcat ettikleri zaman makinesiyle tarihin dönüm noktalarına yolculuk eden Fiko, Peri, Neco ve Mika'nın maceralarını konu alan sevilen animasyon dizisi 'Şeker Fareler', sinema filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Cannes
'da düzenlenen dünyanın önde gelen içerik fuarlarından MIPCOM'da projenin detaylarını anlatan Serkan Semiz, sinema filmiyle hikâyenin en başına odaklandıklarını belirtti. Zaman yolculuğu yapabilen ve kendi medeniyetlerini kuran zeki farelerin maceralarını konu alan film, her ülkeden izleyicinin bağ kurabileceği evrensel karakterler üzerinden iyiler ve kötülerin mücadelesini beyaz perdeye aktaracak.