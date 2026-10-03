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Giriş Tarihi: 3.10.2026 12:37 Son Güncelleme: 3.10.2026 12:39

Semiramis Pekkan’ın mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi!

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani, hayatını sevdiği kadınla birleştirerek dünyaevine girdi. Oğlunun mutluluğunu paylaşan Pekkan, duygusal sözleriyle bu özel günün kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu dile getirdi.

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Semiramis Pekkan’ın mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi!
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ajda Pekkan ile sinema ve müzik dünyasının unutulmaz sanatçılarından Semiramis Pekkan'ın aile hayatı bir kez daha gündeme geldi.

Semiramis Pekkan'ın Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılında gerçekleştirdiği evliliğinden Zoran Lalvani dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında yollarını ayırsa da dostluklarını sürdürmeye devam etti.

Çocukluk yıllarının büyük bölümünü Türkiye dışında geçiren Zoran Lalvani, eğitim hayatını da farklı ülkelerde sürdürdü. Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan'ın aksine sanat dünyasına adım atmayan Lalvani, gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

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Kariyerini teknoloji ve finans alanlarında sürdürdüğü belirtilen Zoran Lalvani, ailesinin tanınmışlığına rağmen uzun yıllar boyunca magazin dünyasından uzak kaldı.

Zoran Lalvani, geçtiğimiz günlerde hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Dünyaevine giren oğlunun mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Semiramis Pekkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… ♥️
Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#SEMİRAMİS PEKKAN

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Semiramis Pekkan’ın mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi!
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