Semiramis Pekkan’ın mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi!

"Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… ♥️

Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör