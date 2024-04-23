‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’

Metin Akpınar'ın babası olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Nebioğlu annesi hakkında yapılan eleştiriler sonrası yeni bir açıklamada bulunup annesine şöyle seslendi:"Sen Duygu'na güven... Bak nasıl değiştiriyoruz her şeyi... Ödüller alıyoruz kadınlar ve kimsesiz çocuklar için..."Yaptığı paylaşımında Müge Anlı ve istihbarat ekibine de teşekkür eden Nebioğlu, şöyle devam etti:"Psikolojim de gayet yerinde. Ve çok güçlü ruh haline sahibim, özelikle son iki haftadır.Hiçbir kötü kalpli yorumu ve cehenneme bile alınmayacak berbat gazetecilerin haberlerini canımı sıkmak için kullanmıyorum. Aksine çok ciddi araştırmalar yapıyoruz...Hepsini açıklayacağım."