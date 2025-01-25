Ferdi Tayfur, geçtiğimiz haftalarda Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur, doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Taha, "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm. Bu yaş günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam" ifadelerini kullandı.