Serenay Sarıkaya’nın ifadesine GÜNAYDIN ulaştı: ‘Mert ile ilişkim karşılığında para almadım’

Menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya savcılığa çağrıldı. Savcı, Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti.

Sarıkaya; Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

BAŞKA OYUNCULAR DA İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu ayrıca bir işadamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti. "Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi. Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.