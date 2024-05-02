‘Sergen arkadaşım Barış Alper’ı ise tanımıyorum’

Geçtiğimiz aylarda futbol dünyasından iki isim ile hakkında aşk haberleri çıkan Melisa Döngel, önce Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile anılmış, ardından Sergen Yalçın ile aşk yaşadığına dair haberler ile gündeme gelmişti. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen oyuncu, bu iddialarla ilgili şunları söyledi:"Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşk istemiyorum bir süre daha. Aşkı da bir türlü bulamadım zaten. Sergen benim çok yakın arkadaşım, çıkan haberlere güldük beraber. Barış Alper ise futbolcuymuş ama kendisi tanımıyorum. 40 kere söylediniz olur derler ya öyle olacak sanırım."