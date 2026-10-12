Serkan Kaya’nın heyecandan uykuları kaçtı! Aylardır yaşadığı telaşın nedeni ortaya çıktı...

Sevilen şarkıları, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Serkan Kaya, müzik dünyasındaki yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.
"Mesele", "Kalakaldım", "Kara Gözlüm" ve "Zor Bela" gibi milyonların diline dolanan hit parçalarıyla müzik listelerinde üst sıralardaki yerini koruyan usta yorumcu, her performansıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
Kıbrıs'ta sahne alan Serkan Kaya, performansı sonrası soruları yanıtladı.
Yakın zamanda Harbiye'de konser verecek olan Kaya, "İki aydır heyecandan gözüme uyku girmedi.
Yaklaşık 35 şarkılık repertuvar hazırlıyoruz, zaman yeterse hepsini söylemek istiyorum" dedi. Hava koşulları ne olursa olsun sahneden inmeyeceğini de açıklayan Kaya, "Yağmur da yağsa, kar da yağsa, dolu da yağsa, sevenlerimiz bizi terk etmediği müddetçe biz de onları asla terk etmeyiz" diye konuştu.
SERKAN KAYA KİMDİR?
1977 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Serkan Kaya, Türk arabesk ve fantezi müziğin öne çıkan besteci ve yorumcularından biridir.
Okul yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 2000'li yıllardan itibaren çıkardığı albümler ve seslendirdiği popüler şarkılarla geniş kitlelerce tanınmıştır.