Serkan Kaya’nın heyecandan uykuları kaçtı! Aylardır yaşadığı telaşın nedeni ortaya çıktı...

Yaklaşık 35 şarkılık repertuvar hazırlıyoruz, zaman yeterse hepsini söylemek istiyorum" dedi. Hava koşulları ne olursa olsun sahneden inmeyeceğini de açıklayan Kaya, "Yağmur da yağsa, kar da yağsa, dolu da yağsa, sevenlerimiz bizi terk etmediği müddetçe biz de onları asla terk etmeyiz" diye konuştu.