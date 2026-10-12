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Giriş Tarihi: 12.10.2026 07:47 Son Güncelleme: 12.10.2026 07:49

Serkan Kaya’nın heyecandan uykuları kaçtı! Aylardır yaşadığı telaşın nedeni ortaya çıktı...

Sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Serkan Kaya, Kıbrıs konseri sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Büyük bir heyecan içerisinde olduğunu belirten ünlü isim, sebebini açıkladı.

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Serkan Kaya’nın heyecandan uykuları kaçtı! Aylardır yaşadığı telaşın nedeni ortaya çıktı...
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Sevilen şarkıları, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Serkan Kaya, müzik dünyasındaki yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.

"Mesele", "Kalakaldım", "Kara Gözlüm" ve "Zor Bela" gibi milyonların diline dolanan hit parçalarıyla müzik listelerinde üst sıralardaki yerini koruyan usta yorumcu, her performansıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Sahne duruşu ve dinleyicisiyle kurduğu güçlü bağ ile adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, yoğun konser maratonu kapsamında bir kez daha hayranlarıyla buluştu.

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Kıbrıs'ta sahne alan Serkan Kaya, performansı sonrası soruları yanıtladı.

Yakın zamanda Harbiye'de konser verecek olan Kaya, "İki aydır heyecandan gözüme uyku girmedi.

Yaklaşık 35 şarkılık repertuvar hazırlıyoruz, zaman yeterse hepsini söylemek istiyorum" dedi. Hava koşulları ne olursa olsun sahneden inmeyeceğini de açıklayan Kaya, "Yağmur da yağsa, kar da yağsa, dolu da yağsa, sevenlerimiz bizi terk etmediği müddetçe biz de onları asla terk etmeyiz" diye konuştu.

SERKAN KAYA KİMDİR?

1977 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Serkan Kaya, Türk arabesk ve fantezi müziğin öne çıkan besteci ve yorumcularından biridir.

Okul yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 2000'li yıllardan itibaren çıkardığı albümler ve seslendirdiği popüler şarkılarla geniş kitlelerce tanınmıştır.

Bestelediği eserler birçok ünlü isim tarafından da seslendirilen Serkan Kaya, güçlü sahne performansları ve müzik kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Serkan Kaya’nın heyecandan uykuları kaçtı! Aylardır yaşadığı telaşın nedeni ortaya çıktı...
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