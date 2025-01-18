Ses getiren işbirliği

TÜRKÇE pop müziğin güçlü isimlerinden Göksel'in klasikleşmiş şarkısı 'Karar Verdim', Dedublüman'ın müzik listelerinde haftalardır üst sıralarda yer alan Dedub Sessions projesi için yeniden yorumlandı. Söz ve müziği Göksel, düzenlemesi Mustafa Yavuz imzası taşıyan 'Karar Verdim'in 2025 versiyonunun video klip yönetmenliğini ise Mehmet Can Damatoğlu üstlendi. Şarkı, Dedublüman' ın pop ve rock öğelerini harmanlayan duygusal olarak yoğun, hibrit türü ile Göksel ve Dedublüman'ın farklı vokal stiliyle birleşti.