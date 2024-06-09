‘Set kazası geçirdim 3 gün göremedim’

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Bursalılarla buluştu. Koçyiğit söyleşisinde ailesine olan bağından şu sözlerle bahsetti: "Bu güzel şehre ben kızımı gelin olarak yolladım. O yüzden Bursa'ya çok sık gidip geliyoruz, çok da seviyoruz. Benim için hayatta en değerli şey ailedir. Sadece benim için değil, Türk insanı için de öyle." Koçyiğit, Rabia filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı: "Çok uzun yıllar dublörümüz yoktu. Eğer bir sahne tehlikeli ise de o sahneyi bizzat kendimiz oynamalıydık, sosyal sigortamız da yoktu. Rabia filminde talihsiz bir kaza oldu. 3 gün gözlerimi kaybettim. Hiçbir şey görmemecesine... 21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim. Üçüncü gün tekrar görebileceğimi fark etmeye başladım, ciddi bir kazaydı benim için..."