Sete çıktılar

Gülsim Ali İlhan, Görkem Sevindik, Zeynep Elçin ve Emir Benderlioğlu'nu bir araya getiren 'Geçmişin Kokusu' filminin çekimlerine Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlandı. "Gelecek bazen geçmişte saklıdır" mottosuyla yola çıkılan film, Makedonya'nın tarihi dokusunda imkânsız bir aşk hikâyesini izleyiciler ile buluşturarak seyircilerine duygusal anlar yaşatacak. Görkem Sevindik'in "Salih", Gülsim Ali İlhan'ın "Elina", Emir Benderlioğlu'nun "Murat" ve Zeynep Elçin'in ise "Ayşe" karakterine hayat vereceği film yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.