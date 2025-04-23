Setin sevgilisi Pamuk

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 29 Nisan Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) ve Mahir (Burak Deniz), lastikleri patladığı için en yakın köye sığınmak zorunda kalıyor. Geceyi orada geçirmeye karar veren ikiliyi ise beklenmedik, minik bir sürpriz karşılıyor. Sadece bir aylık olan sevimli kuzu Pamuk, sempatik tavırlarıyla setin neşe kaynağı olurken yavruyu bir an olsun kucaklarından indirmeyen Coşkun ve Deniz'in, verdikleri pozlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.