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Giriş Tarihi: 24.4.2025 06:37 Son Güncelleme: 24.4.2025 07:10

Setin sevgilisi Pamuk! Dizideki kuzu oyuncuların maskotu oldu

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 29 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde yer verilen minik kuzu Pamuk kısa sürede tüm setin neşe kaynağı oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz bir an olsun sevimli kuzuyu kucaklarından indirmedi.

Setin sevgilisi Pamuk! Dizideki kuzu oyuncuların maskotu oldu

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 29 Nisan Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) ve Mahir (Burak Deniz), lastikleri patladığı için en yakın köye sığınmak zorunda kalıyor.

Geceyi orada geçirmeye karar veren ikiliyi ise beklenmedik, minik bir sürpriz karşılıyor. Sadece bir aylık olan sevimli kuzu Pamuk, sempatik tavırlarıyla setin neşe kaynağı olurken yavruyu bir an olsun kucaklarından indirmeyen Coşkun ve Deniz'in, verdikleri pozlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Setin sevgilisi Pamuk! Dizideki kuzu oyuncuların maskotu oldu
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