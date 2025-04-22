Setin sevgilisi Pamuk sosyal medyayı salladı! İşte Mahir ve Canfeza’nın köy macerası

Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) ve Mahir (Burak Deniz), lastikleri patladığı için en yakın köye sığınmak zorunda kalıyor. Geceyi orada geçirmeye karar veren ikiliyi ise beklenmedik, minik bir sürpriz karşılıyor.

Sadece bir aylık olan sevimli kuzu Pamuk, sempatik tavırlarıyla setin neşe kaynağı olurken yavruyu bir an olsun kucaklarından indirmeyen Coşkun ve Deniz'in, verdikleri pozlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Bir Gece Masalı'nda, sıcacık bir köy gecesi, beklenmedik dostluklar ve kalpleri ısıtan sahnelerle dolu yeni bölümüyle 29 Nisan Salı akşamı atv'de!

Bir Gece Masalı 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bir bebeğimiz olsun…" | Video