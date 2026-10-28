Sevdiği isimleri art arda kaybetti! Simge Sağın’ın zor günleri: “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Simge Sağın, müzik kariyerindeki sarsılmaz başarısı ve büyüleyici sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye devam ediyor.
Ardından 2015 yılında müzik listelerini altüst eden ve büyük bir çıkış yakalamasını sağlayan "Miş Miş" şarkısıyla dönemin en çok dinlenen ismi haline geldi. İlerleyen yıllarda "Yankı", "Ben Bazen", "Öpücem" ve stadyum marşı haline gelen "Aşkın Olayım" gibi hit şarkılarıyla başarısını perçinleyen Simge, Türk popunun zirvedeki isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Başarılı sanatçı, sadece müzik kariyeri ve liste başı olan unutulmaz hitleriyle değil, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımlarla da sık sık tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
PATİLİ DOSTUNU KAYBETMİŞTİ
Güçlü yorumcu, sosyal medya hesabından paylaştığı acı bir haberle sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu. Yıllardır yanından ayırmadığı can dostu kedisi Cino'yu kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etmişti:
"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş. Paramparçayım bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir sey yok. Rahat uyu oğlum seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek."
"HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUM"
Kedisini kaybetmesiyle büyük bir üzüntü yaşayan Simge Sağın son olarak Harbiye'de duygusal açıklamalarda bulundu.
Takvim'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı son dönemde sevdiklerinin vefat etmesiyle sarsıldığını söyleyerek, "Yakın bir sevdiğimi ve kendimi kaybettim. Onların vefatı ile bu dönemde biraz sarsıldım. Hayata tutunmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
SİMGE SAĞIN KİMDİR?
8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simge Sağın, anne tarafından Arnavut, baba tarafından ise Amasyalı bir aileden gelmektedir. Lise eğitiminin ardından müziğe olan tutkusunu akademik bir zemine taşımak isteyen sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'ne girerek buradan başarıyla mezun olmuştur.
Müzik dünyasındaki profesyonel yolculuğuna Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç ve Yaşar gibi önemli sanatçılara back-vokalistlik yaparak başlayan Sağın, piyasada kazandığı geniş tecrübenin ardından solo kariyerine adım atmıştır.
2011 yılında çıkardığı Yeni Çıktı albümüyle ilk çıkışını yapan sanatçı, esas büyük kırılmayı 2015'te yayımladığı ve döneme damgasını vuran Miş Miş single'ı ile yakalamıştır. İlerleyen yıllarda Bip Bip, Yankı, Ben Bazen ve kitleleri peşinden sürükleyen Aşkın Olayım gibi ikonik eserlere imza atarak başarısını taçlandırmıştır.