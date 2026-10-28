Sevdiği isimleri art arda kaybetti! Simge Sağın’ın zor günleri: “Hayata tutunmaya çalışıyorum”

PATİLİ DOSTUNU KAYBETMİŞTİ

Güçlü yorumcu, sosyal medya hesabından paylaştığı acı bir haberle sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu. Yıllardır yanından ayırmadığı can dostu kedisi Cino'yu kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş. Paramparçayım bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir sey yok. Rahat uyu oğlum seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek."