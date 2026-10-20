Simge Sağın’ın yüreği paramparça! Kaybettiği can dostunun ardından gözyaşlarına boğuldu: "Ne yazsam boş"

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Simge Sağın, müzik kariyerindeki sarsılmaz başarısı ve büyüleyici sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye devam ediyor.
Kariyer yolculuğuna kulislerde vokalistlik yaparak başlayan ve Zeynep Dizdar ve Serdar Ortaç gibi dev isimlerin arkasında deneyim kazanan sanatçı, 2011 yılında "Yeni Çıktı" albümüyle solo kariyerinin kapılarını araladı.
Ardından 2015 yılında müzik listelerini altüst eden ve büyük bir çıkış yakalamasını sağlayan "Miş Miş" şarkısıyla dönemin en çok dinlenen ismi haline geldi. İlerleyen yıllarda "Yankı", "Ben Bazen", "Öpücem" ve stadyum marşı haline gelen "Aşkın Olayım" gibi hit şarkılarıyla başarısını perçinleyen Simge, Türk popunun zirvedeki isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Başarılı sanatçı, sadece müzik kariyeri ve liste başı olan unutulmaz hitleriyle değil, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımlarla da sık sık tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
YÜREK BURKAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Güçlü yorumcu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı acı bir haberle sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Yıllardır yanından ayırmadığı can dostu kedisi Cino'yu kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş. Paramparçayım bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir sey yok. Rahat uyu oğlum seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek."
SİMGE SAĞIN KİMDİR?
8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simge Sağın, anne tarafından Arnavut, baba tarafından ise Amasyalı bir aileden gelmektedir. Lise eğitiminin ardından müziğe olan tutkusunu akademik bir zemine taşımak isteyen sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'ne girerek buradan başarıyla mezun olmuştur.
Müzik dünyasındaki profesyonel yolculuğuna Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç ve Yaşar gibi önemli sanatçılara back-vokalistlik yaparak başlayan Sağın, piyasada kazandığı geniş tecrübenin ardından solo kariyerine adım atmıştır.
2011 yılında çıkardığı Yeni Çıktı albümüyle ilk çıkışını yapan sanatçı, esas büyük kırılmayı 2015'te yayımladığı ve döneme damgasını vuran Miş Miş single'ı ile yakalamıştır. İlerleyen yıllarda Bip Bip, Yankı, Ben Bazen ve kitleleri peşinden sürükleyen Aşkın Olayım gibi ikonik eserlere imza atarak başarısını taçlandırmıştır.
Altın Kelebek Ödülleri ve Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri başta olmak üzere Türk pop müziğinde çok sayıda "En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görülen ünlü isim, günümüzde hem stüdyo çalışmalarıyla hem de rekor kıran konser maratonlarıyla aktif müzik yaşamını sürdürmektedir.