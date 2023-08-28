Sevgi İzi’yle 80 kayıp daha ailesine kavuştu

Hayata geçirdiği Sevgi İzi projesiyle kaybolma riski yüksek bireyleri dakikalar içerisinde sevdiklerine kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, verdiği kısa arada da çalışmalarına devam etti. Anlı; sezon finaline girmesinin ardından 80 kaybı, Sevgi İzi sayesinde buldu.Kimi gittiği bir anlık dalgınlık arasında, dakikalar içinde gözden kayboldu. Kimisi ise ailesine fark ettirmeden evden çıktı, geri dönemedi. İstanbul'dan Antalya'ya, Trabzon'dan Kahramanmaraş'a, 27 farklı şehirden yaşları 8 ila 85 arasında değişen, 27'si çocuk olmak üzere 80 kayıp, Sevgi İzi sayesinde kısa sürede bulunup ailelerine kavuştu.ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dört gözle beklenen yayın tarihi belli oldu. Anlı, 4 Eylül Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak. Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak. Ele aldığı cinayet, kayıp, kavuşturma ve dolandırıcılık dosyalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de yardıma muhtaç ve dezavantajlı bireyler için yardım elini uzatan Anlı, 16. sezonunda da iyilikte yarışmaya devam edecek.