Sevgi Sabancı mahkemenin yolunu tuttu: ‘Aile mirası benden haksız yere alındı’

İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden olma 3 çocuğundan bir tanesi olan Sevgi Sabancı (61) aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Sevgi Sabancı, Sabancı Holding'in bünyesindeki 340 milyar liralık piyasa değerine sahip Akbank'taki hisselerinden payını istedi. Aralarında Güler Sabancı, Yakup Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank'ın da olduğu 7 kişi ve şirketten davacı oldu. Sevgi Sabancı, hem dedesi Hacı Ömer Sabancı'dan gelen 48'de 1 oranında payını hem de babaannesi Sadıka Sabancı'dan gelen 36'da 1 oranındaki payının tarafına tahsil edilmesini talep etti.Sevgi Sabancı'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği payların dava açılan Sabancı ailesine mensup kişilerden temin edilebilmesi için kimin mirastan ne kadar pay aldığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Bu kapsamda mahkeme, hem Akbank'a hem de Sabancı Holding'e yazı yazarak, her iki kurumun da pay defterlerinin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Sevgi Sabancı'nın yine Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Sabancı ailesine karşı açtığı davayla ilgili de adım attı. Adana'daki mahkemeden, dosyanın suretlerini, gerekçeli karar ile kesinleşme şerhinin gönderilmesini istedi. 39. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de yazı yazarak, buradaki dosyanın tüm suretlerinin de gönderilmesi talep edildi.Sevgi Sabancı'nın avukatı Ejder Demir, şöyle konuştu: "Sabancılara ait bankadaki paylar için de hukuki mücadeleyi başlatmış bulunmaktayız. Sevgi Sabancı, Sabancı ailesinin bir ferdi olmasına rağmen bugüne kadar Türkiye'ye mal olmuş bu ailenin dışında soy isminin dışında bu ailenin maddi ve manevi değerlerinden faydalandırılmamış ve dışlandırılmıştır. 7 yaşındayken kendisine ait hakları muvazaalı bir şekilde devredilmiştir. Bu hukuki mücadelemize Sabancılara ait Akbank'taki paylarını almak da eklendi diyebiliriz."