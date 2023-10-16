Sevgili işkencesi

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun üyesi Can Tunaboylu hakkında şok iddia! Aybike Çelik, yüzünde morluklar ve şişlikler görülen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı, bunu yapan kişinin ise eski sevgilisiCan Tunaboylu olduğunu öne sürdü: "3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan Can Tunaboylu tarafından ağır şekilde darp edildim. Evde tutuldum ve işkence gördüm."Can Tunaboylu yaptığı açıklamada, "Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı birçok beyan var, olay yargıda" dedi.