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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Sevgiliden doğum günü sürprizi

Sevgiliden doğum günü sürprizi
Melis Sezen, önceki gece yeni yaşını sevgilisi Atilla Bingöl'ün organize ettiği doğum günü partisiyle kutladı. Bingöl'ün sahibi olduğu mekandaki doğum gününe Sezen'in menajeri Ufuk Ergin, Ferruh-Eftelya Taşdemir ve oyuncu arkadaşları katıldı.



Güzel oyuncu bir ara DJ kabinine geçerek hem müzik çaldı hem dans etti. 27 yaşına basan oyuncu, mekan çıkışı sevgilisiyle objektiflere poz verdi. Sezen, "Çok güzel bir sürpriz oldu. Yeni yaşıma tüm sevdiklerimle bir arada girdim. Yeni yılda da herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.
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Sevgiliden doğum günü sürprizi
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