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Giriş Tarihi: 20.1.2025

Sevgililer Günü’ne özel film

Sevgililer Günü’ne özel film
Rapçi Çakal ile oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ı bir araya getiren 'Sadece Bir An' filminin afişi yayınlandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girmeye hazırlanan filmde Çakal, özgürlüğüne düşkün, kavgacı, yakışıklı ve karizmatik bir barmeni canlandırıyor. Aktaş ise varlıklı bir ailede, fazla korumacı bir şekilde yetişen bir hukuk öğrencisini oynuyor.
Film, bir türlü peşlerini bırakmayan geçmişlerinin yanı sıra birbirlerinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip olan Rüzgar ve Hayal'in aşkını anlatıyor.
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Sevgililer Günü’ne özel film
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