‘Sevgilimin tırnakları uzun olamaz’

Şef Gürkan Topçu ile sunucu Zeynep Bozkaya geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Birbirinden güzel yemekler yapan ikili, hijyenin öneminden bahsetti. Gürkan Şef, "Yemek yaparken uzun tırnaklar hijyen açısından uygun değil. Bu aslında geç kalınmış bir konu. Her köşede protez tırnakçı var. Belki beni linçleyecekler ama benim hiçbir kız arkadaşımın tırnakları uzun olamaz. Bu konuda çok netim ve linçlenmeye de hazırım" dedi. Ünlü sunucu ise, "Gürkan Şef'e katılıyorum. Biz kadınlar uzun tırnak seviyoruz. Ama hiç hijyenik bulmuyorum" diye karşılık verdi.