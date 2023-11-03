Sevgilisine her ay 30 bin dolar nafaka ödeyecek

Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.Noor Alfallah'ın oğlu Roman Alfallah Pacino'nun velayetini istediği ve nafaka almayı amaçladığı iddia edilmişti. TMZ'nin haberine göre; Kuveyt kökenli Amerikalı yapımcı Alfallah'ın alacağı nafaka miktarı belli oldu.Al Pacino, genç sevgilisine her ay yaklaşık 30 bin dolar ödeyecek. Usta oyuncunun Alfallah'a önden 110 bin dolar verdiği ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği bildirildi. Oyuncu, oğlunun eğitim fonu için de yıllık 15 bin dolar verecek.Pacino'nun daha önceki birlikteliklerinden de üç çocuğu var: Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri ile Jan Tarrant ile birlikteliğinden 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı.