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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Sevgilisini bağlamak için enerji istedi

Özel fon yalanıyla ünlüleri milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan’ın makam odasından çıkanlar dava dosyasına girdi. Erzan, sevgilisiyle arası açılınca bir enerji uzmanını arayıp yardım istemiş. Enerji uzmanının gönderdiği yapılacaklar listesi de çekmecesinden çıktı

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sevgilisini bağlamak için enerji istedi
HUZURU UZAKTA ARAMIŞ
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olaydan ilginç detaylar! Tutuklanarak cezaevine gönderilen Seçil Erzan'ın soruşturma sırasında makam odasındaki evraklara el konuldu. Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edilen evraklar içinde en dikkat çekeni Erzan'ın çekmecesinden çıkan 14 sayfalık bir yazışmaydı. Bu yazışmalarda ödeme yapmakta sıkıntı çeken Erzan'ın huzuru bulmak için Uzak Doğu öğretilerine yöneldiği ortaya çıktı.




TAVSİYE VERMİŞ
Erzan'ın bu amaçla bu felsefeyle ilgilenen Mehmet Aslan ile sık sık görüştüğü belirlendi. Özel hayatında Candaş Gürol ile birlikte olan bankacının, sevgilisiyle arası açılınca Mehmet Aslan'ı arayarak ondan enerji ve yardım istediği, onun da tavsiye verdiği bir yazışmaya da rastlandı.



Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından mutsuz kişileri "Her ne durumda olursanız olun sakın ümidinizi kaybetmeyin" sözleriyle motive ediyor.
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Sevgilisini bağlamak için enerji istedi
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