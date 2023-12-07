Sevgilisini bağlamak için enerji istedi

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olaydan ilginç detaylar! Tutuklanarak cezaevine gönderilen Seçil Erzan'ın soruşturma sırasında makam odasındaki evraklara el konuldu. Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edilen evraklar içinde en dikkat çekeni Erzan'ın çekmecesinden çıkan 14 sayfalık bir yazışmaydı. Bu yazışmalarda ödeme yapmakta sıkıntı çeken Erzan'ın huzuru bulmak için Uzak Doğu öğretilerine yöneldiği ortaya çıktı.Erzan'ın bu amaçla bu felsefeyle ilgilenen Mehmet Aslan ile sık sık görüştüğü belirlendi. Özel hayatında Candaş Gürol ile birlikte olan bankacının, sevgilisiyle arası açılınca Mehmet Aslan'ı arayarak ondan enerji ve yardım istediği, onun da tavsiye verdiği bir yazışmaya da rastlandı.Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından mutsuz kişileri "Her ne durumda olursanız olun sakın ümidinizi kaybetmeyin" sözleriyle motive ediyor.