Sevgilisinin gözünden paylaştı: Buse Terim’in gün batımı eşliğindeki romantik pozuna beğeni yağdı!

Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in moda yazarı ve dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Son olarak gün batımının büyüleyici manzarasına karşı objektif karşısına geçen ünlü isim, sevgilisinin kadrajından çıkan kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Bu romantik fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
BUSE TERİM KİMDİR?
21 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Buse Terim, lise eğitimini Yüzyıl Işıl Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için ABD'ye gitti.
New York Fashion Institute of Technology'de (FIT) Moda Pazarlama ve Yöneticiliği bölümünden mezun olan Terim, öğrencilik yıllarında dünyaca ünlü marka ve yayınlarda staj yaparak moda sektörüne adım attı.
Türkiye'ye döndükten sonra moda blogger'lığı ile başladığı dijital serüvenini hızla büyüten Terim; kurduğu dijital yayın portalları, moda iletişim ajansı, e-ticaret markaları ve geniş takipçi kitlesine sahip sosyal medya kanalları üzerinden trend ve yaşam tarzı içerikleri üretmeye devam etmektedir.
Sosyal medyadaki etkisini ve dijital yayıncılık deneyimini her geçen gün artıran ünlü isim, paylaştığı kombin önerileri, güzellik ipuçları, seyahat rotaları ve anne-çocuk temalı samimi içerikleriyle milyonlarca takipçisiyle buluşuyor.
Zaman içinde kurumsal projelerini ve marka iş birliklerini de büyüterek Türkiye'nin en çok takip edilen dijital figürlerinden biri haline gelen Terim, hem girişimci kimliğiyle hem de sosyal medya mecralarındaki aktif paylaşımlarıyla dijital dünyadaki varlığını güçlü bir şekilde sürdürüyor.