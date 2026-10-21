Sevgilisinin gözünden paylaştı: Buse Terim’in gün batımı eşliğindeki romantik pozuna beğeni yağdı!

Zaman içinde kurumsal projelerini ve marka iş birliklerini de büyüterek Türkiye'nin en çok takip edilen dijital figürlerinden biri haline gelen Terim, hem girişimci kimliğiyle hem de sosyal medya mecralarındaki aktif paylaşımlarıyla dijital dünyadaki varlığını güçlü bir şekilde sürdürüyor.