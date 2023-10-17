Şevval Şahin aşk tazeledi!

Türkiye güzeli Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

BALİ KAÇMAĞI

Tüm yazı Türkiye'deki tatil beldelerinde ve İspanya'nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, şimdi de 10 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya, Bali'ye gitti.

13 saatlik bir yolculuğun ardından 32 derecelik sıcak havaya kavuştular ve kendilerini kumsallara attılar.

Bununla yetinmediler ve dört tekerlekli motosikletlerle safariye çıktılar.

Murat Kazancıoğlu her fırsatta sevgilisini öpmeyi ihmal etmedi.

Şevval Şahin Bali'deki turistik tapınakları da gezdi, yoga ve meditasyon yaptı.