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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:55 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:55

Şevval Şahin aşk tazeledi!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, güzelliğinin tescil olmasının ardından şöhreti yakaladı. Model olarak kariyerine devam eden Türkiye güzeli Şevval Şahin, diğer yandan özel yaşantısıyla da sık sık magazinde yer buluyor. Ünlü model Şevval Şahin ile sevgilisi Murat Kazancıoğlu her fırsatta öpüştü.

Şevval Şahin aşk tazeledi!

Türkiye güzeli Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

BALİ KAÇMAĞI

Tüm yazı Türkiye'deki tatil beldelerinde ve İspanya'nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, şimdi de 10 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya, Bali'ye gitti.

13 saatlik bir yolculuğun ardından 32 derecelik sıcak havaya kavuştular ve kendilerini kumsallara attılar.

Bununla yetinmediler ve dört tekerlekli motosikletlerle safariye çıktılar.

Murat Kazancıoğlu her fırsatta sevgilisini öpmeyi ihmal etmedi.

Şevval Şahin Bali'deki turistik tapınakları da gezdi, yoga ve meditasyon yaptı.

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Şevval Şahin aşk tazeledi!
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