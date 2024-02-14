‘Seyirci filmden umutla ayrılacak’

Küçük yaşta yaşadığı kazadan sonra bir bacağını kaybeden Barış Telli'nin, Ampute Futbol Milli Takımı oyunculuğuna ve Avrupa şampiyonluğuna uzanan hayatının anlatıldığı 'Hayatla Barış' filmi tanıtıldı. 23 Şubat'ta vizyona girecek filmde Barış Telli'yi canlandıran Taner Ölmez, şunları söyledi: "Benim için özel bir proje... Çalışması fiziksel anlamda inanılmaz zordu. Değnekle iki tur atın bakın neler oluyor. Eve iş götürdüğüm projeydi. Ellerimde nasırlar var, hala geçmedi ama iyi ki varlar. Türkiye'de yapılmış en büyük prodüksiyonlu gerçek bir umut filmi... Bu filmde insanlar ağlayacak ama sonunda filmden umutlu ayrılacaklar. Futbol Türkiye'de en sevilen şey. Bu filmin, dili, dini ve ırkı yok."