Seyircinin bizi kucaklaması müthiş

YAPIMINI NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin ekranlara iddialı bir giriş yapan dizisi 'Kardelenler'in genç yıldızlarından Haktan Zavlak, ilk bölümün yayınlanmasının ardından gelen tepkileri ve karakterine dair merak edilenleri anlattı. 2 Şubat akşamı izleyici ile buluşmalarının ardından sosyal medyada yer alan övgü dolu yorumların kendilerini motive ettiğini belirten Zavlak, karakterini ve gelen ilk tepkileri paylaştı; "Çok güzel tepkilerle başladık. Seyircinin bizim inandığımız dünyaya katılması ve karakterlerimizi kucaklaması muhteşem bir his. Bundan sonra gittikçe daha çok açılan, daha çok bizi içine alan bir hikaye ve karakterlerin derinlikli dünyası bekliyor."