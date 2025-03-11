Şeyma Subaşı'ndan 5 ayda biten evlilik itirafı! "Kendime saygım kalmadı..."

'NASIL BU KADAR KENDİMDEN UZAKLAŞABİLDİM?'

Subaşı, ilişkisi boyunca büyük duygusal dalgalanmalar yaşadığını ve özsaygısını kaybettiğini belirtti. "Benim bir dönemim var, herkes biliyor. İkinci kocamla alakalı olan bir şey. O dönemde aynaya baktığımda kendime şu soruyu sordum: 'Ben nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebildim? Nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve yapmasına izin verdim?'" diyerek içsel çatışmalarını paylaştı.

Ayrılık sürecinin kendisi için oldukça sancılı geçtiğini dile getiren Subaşı, uzun bir süre kendini toparlamakta zorlandığını ifade etti.