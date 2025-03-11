Şeyma Subaşı'ndan 5 ayda biten evlilik itirafı! "Kendime saygım kalmadı..."

Geçtiğimiz yıl beş ay süren bir evliliğin ardından yollarını ayıran Subaşı, bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eski eşiyle yaşadığı sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu dile getiren Subaşı, "Aynaya baktığımda kendimi tanıyamaz hale gelmiştim" diyerek yaşadığı psikolojik çöküşü ifade etti.
Subaşı, ilişkisi boyunca büyük duygusal dalgalanmalar yaşadığını ve özsaygısını kaybettiğini belirtti. "Benim bir dönemim var, herkes biliyor. İkinci kocamla alakalı olan bir şey. O dönemde aynaya baktığımda kendime şu soruyu sordum: 'Ben nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebildim? Nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve yapmasına izin verdim?'" diyerek içsel çatışmalarını paylaştı.
Ayrılık sürecinin kendisi için oldukça sancılı geçtiğini dile getiren Subaşı, uzun bir süre kendini toparlamakta zorlandığını ifade etti.
Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı evliliğin kendisini derinden etkilediğini belirten Subaşı, "O dönemi çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güçlü çıktım ki… Çok acı çektim, çok ağladım. Kendime olan saygım neredeyse yok olmuştu" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Subaşı, ilişkide manipülasyona maruz kaldığını ve duygusal olarak yıprandığını belirterek, "Düşünsene, aynaya bakıyorsun ve kendini sevmiyorsun. Karşındaki kişi ise seni her şeyle kandırabiliyor. O kadar deli, sosyopat bir şey ki, yaptığı manipülasyonlarla seni tamamen etkisi altına alıyor" dedi.
Kendisini toparlamak için uzun bir süre çaba gösterdiğini ve bu süreçten güçlenerek çıktığını vurgulayan Şeyma Subaşı, kendini yeniden bulduğunu söyledi. "Şu an gerçekten çok daha güçlüyüm ve bu yaşadıklarımdan büyük dersler çıkardım" diyen Subaşı, toksik ilişkilerden uzak durmanın önemini vurguladı.
Açıklamalarının sonunda yaşadığı travmatik sürecin ardından hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Subaşı, "Allah bizi böyle insanlardan korusun. Benim en büyük duam bu" diyerek, artık kendisi için daha sağlıklı bir yol çizdiğini ifade etti.
Şeyma Subaşı'nın bu samimi itirafları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok takipçisi, onun bu süreçten güçlenerek çıkmasını takdir ederken, bazıları ise geçmişteki seçimleri nedeniyle eleştirel yorumlarda bulundu.
Ancak Subaşı, yaşadığı tecrübelerin kendisini olgunlaştırdığını ve artık hayatına daha bilinçli bir şekilde yön verdiğini dile getirerek, "Şimdi geçmişime baktığımda, nereden nereye geldiğimi görüyorum. En önemli şey, kendimizi sevmek ve değerimizi bilmek" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.