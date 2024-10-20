Sezen hitleriyle nostaljik yolculuk

Sezen Aksu'nun efsanevi şarkıları, Hande Yener'in sesiyle buluştu. İlk ayağı İstanbul'da gerçekleşen 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konser serisinin ikincisi İzmir açık havada konser verdi.6 bin kişinin katıldığı konserde Yener, Sezen Aksu'nun Türk müzik tarihine damgasını vurmuş eserlerini seslendirdi. Sabri Tuluğ Tırpan'ın müzik direktörlüğündeki 48 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde Yener, seyirciyi Sezen Aksu'nun 'Geri Dön', 'Kış Masalı', 'Belalım', 'Git' gibi şarkılarıyla nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Yener gecede hayatını kaybeden kız çocuklarının fotoğrafları eşliğinde Ünzile'yi seslendirdi.