Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? Gerçek ortaya böyle çıktı!

Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, geçtiğimiz nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı. Ural ve Kaya, 9 Ekim akşamı Bodrum'da dünyaevine girmişti.
'İHANET' İDDİASI!
Evleneli henüz 1,5 ay olan çiftin ayrılacakları söylentisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Milliyet'in haberine göre; Aylardır birlikte görüntülenmeyen çift önceki gün City's Nişantaşı'nda bu iddiaları çürüttüler.
Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile Nişantaşı'nda objektiflere dolu dizgin aşk kareleriyle yansıdı.
Engincan Ural alışveriş yapan eşiyle buluşup aşk öpücüğü kondurdu ve daha sonra el ele City's Nişantaşı'nda araçlarını alarak evlerinin yolunu tuttu.