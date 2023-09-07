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Giriş Tarihi: 7.9.2023 11:28 Son Güncelleme: 7.9.2023 12:30

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? Gerçek ortaya böyle çıktı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, Merve Kaya ile Bodrum'da hayatını birleştirmişti. Masal gibi bir düğünle evlenen çiftin ihanet sebebiyle boşanacağı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift, önceki gün görüntülendiği Nişantaşı'nda iddiaları böyle çürüttü.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? Gerçek ortaya böyle çıktı!

Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, geçtiğimiz nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı. Ural ve Kaya, 9 Ekim akşamı Bodrum'da dünyaevine girmişti.

'İHANET' İDDİASI!

Evleneli henüz 1,5 ay olan çiftin ayrılacakları söylentisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ural'ın, eşi tarafından ihanete uğradığı ve evliliğin bitme sebebinin bu olduğu; ünlü ismin annesi Sibel Can'ın ise ayrılığa çok üzüldüğü iddia edilmişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre; Aylardır birlikte görüntülenmeyen çift önceki gün City's Nişantaşı'nda bu iddiaları çürüttüler.

Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile Nişantaşı'nda objektiflere dolu dizgin aşk kareleriyle yansıdı.

Engincan Ural alışveriş yapan eşiyle buluşup aşk öpücüğü kondurdu ve daha sonra el ele City's Nişantaşı'nda araçlarını alarak evlerinin yolunu tuttu.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? Gerçek ortaya böyle çıktı!
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