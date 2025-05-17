‘Sihirli Annem’ vizyon için gün sayıyor

HEYECANLA beklenen 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. 30 Mayıs'ta vizyona girecek filmden yayınlanan yeni görüntüler, izleyicilere sürükleyici ve heyecan dolu bir hikayenin kapılarını aralıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films imzalı film, Mustafa Kotan yönetmenliğinde beyazperdede yerini alacak. Senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven'e ait filmin zengin oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Gül Onat gibi isimler yer alıyor.