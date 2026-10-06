Şike mi, bahis mi? "Banka detayları çok şey anlatıyor"

Asıl ilginç olan ise Kol ile aynı maçta görev alan hakemler arasındaki para transferleri.

Kol ile en az bir maçta görev alan ve kendisiyle para transferi eşleşmesi bulunan 64 kişi tespit edildi.

Aynı maçta görev yapılan kişilerle gerçekleştirilen 50 banka işlemi, ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki altı günlük zaman dilimine denk geliyor.