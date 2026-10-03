Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un arasında geçen skandal WhatsApp yazışmalarını okudunuz mu?

Okumayanlar için özet geçeyim:

Gündoğdu "Ne vereyim abime" diye sormuş, Kol da VAR'ı yöneten dahil istediği hakemleri tek tek söylemiş.

Gündoğdu da "Tamam... Beni sonra ara" demiş.

Bir de dalga geçer gibi "Hakemleri yapay zekâ belirliyor" diyorlardı.

Meğer yapay zekâ Yasin Kol'muş!

Geçtiğimiz senelerde bir takıma ilk 11 lig maçının 7'sini evinde oynatan, zorlu Avrupa maçları öncesi ve sonrasında deplasmana çıkarmayan fikstürü de yapay zekâ belirliyordu!

Gündoğdu ve Kol mesajlaşırken parola kullanmaya bile gerek duymamışlar.

Sanki halı sahaya adam seçiyorlar.

Mesajların hepsinde 'bize bir şey olmaz' özgüveni var!

Kim bilir yüz yüze neler konuşup, ne kararlar alıyorlardı?

Sosyal medyada MHK'ya yönelik yürütülen bu dev soruşturma ile ilgili şu iki görüş hakim:

Bir tarafta "İşte yıllardır anlattığımız YAPI bu" diyenler...

Diğer tarafta ise "Fon vurgununu unutturmak için bu soruşturmayı başlattılar" diyenler!

Oysa bahis soruşturmasından belliydi, daha büyük bir soruşturmanın yolda olduğu.

Ortaya çıkanlara bakılırsa Emniyet uzun zamandan beri delil topluyormuş.

Böyle kapsamlı bir soruşturma bir haftada açılmaz!

Keşke "YAPI var", "Bu ligin sportif değeri yok" diyenlere "Şampiyon olamadınız diye ağlamayın" denmeseydi ve iddialar ciddiye alınsaydı.

"Dünya Kupası'nda Somali'den, Moritanya'dan hakemler görev aldı Türkiye'den tek bir hakem yok. YAPI Türk hakemliğini de bitirdi" diyenlere de yine "Ağlamayın" deniyordu!

Şampiyonlar Ligi finali ve son Dünya Kupası finalini yönetmiş Slavko Vincic'in derbi yönetmesine bile istemeyenler için ne yazsanız boş!

Sadede gelelim: Ferhat Gündoğdu, ekibi ve tetikçi hakemlerin kime çalıştığı ortaya çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı?

Bu suçların azmettiricisini bulmak için o işten en çok kimin yarar sağladığına bakılır!

Bu adamlar yıllardır bu kadar organize bir şekilde Süper Lig'in içinden geçerken elbette birilerine hizmet ettiler!

Azmettirici ortaya çıkarılmayacaksa, bu soruşturmanın bir anlamı kalmaz. Sadece "Fon krizini unutturmaya çalışıyorlar" diyenler haklı çıkar!

Bence Türk emniyeti ve yargısı bu soruşturmada sonuna kadar gidecek ve gerçekler ortaya çıkacak.

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SAHTE DEVLET DAİRESİ KURMAK!

Nijerya'da Adeyemi Matthew adında bir adam sahte devlet dairesi kurdu, kendini genel müdür atadı, hükümetten bütçe bile aldı, iyi mi?

Matthew sahte belgeler üreterek "Presidential Foreign Investment Promotion Council" adında kurgusal bir başkanlık kurumu oluşturdu.

Kendisini de kurumun genel müdürü atadı.

İşin ilginç yanı; bu kurum başkent Abuja'daki resmi devlet binasında ofis edinmeyi başardı ve 2026 yılı federasyon bütçe taslağında adı geçerek tahsisat dahi aldı. Şahıs geçtiğimiz günlerde Abuja Başkent Bölge Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı. Bizim dolandırıcılar bu yöntemi nasıl akıl edememiş? Şaka gibi ama adam resmen kamu sektöründe sıfırdan markalaşmaya gitmiş. Ülkenin resmi kurumlarından daha hızlı bütçe onaylatmış.

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EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM

2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan yeni ehliyet sınavı modelinde adayların park etme ve belirli manevraları tamamlama başarısının yanında, akan trafik içindeki sürüş performansının da daha ayrıntılı değerlendirilmesi hedefleniyor.

Hazırlıkları süren modelin dikkat çeken başlıklarından biri, sınav güzergâhının genişleyebilmesi.

Şehir içi trafiğin yanı sıra, ihtiyaca göre çevre yollarının, otoyolların ve şehirlerarası yolların da sınav kapsamında değerlendirilmesi gündemde.

Böylece sürücü adaylarının trafik içinde karşılaştığı farklı durumlara nasıl uyum sağladıkları ve sürüş sırasında güvenli hareket edip etmedikleri de test edilecek.

Mevcut sistemde adaylar belirli bir rota ve manevra düzenini ezberleyip ehliyet sınavını geçiyorlar.

Asıl araç sürmeyi de trafiğe çıkınca öğreniyorlar. Ve bu süreçte bazıları pedal karıştırıp, direksiyon hâkimiyetini kaybedip otobüs duraklarına ve yaya geçitlerine dalıyorlar.

Ölen öldüğüyle kalıyor, acemi sürücü birkaç yıl yatıp çıkıyor!

TÜİK'e göre kaza yapma riski en yüksek grup; ehliyeti alalı bir ila üç yıl olmuş, 18-24 yaş arası sürücülerdir. Nüfusa veya toplam ehliyet sahiplerine oranlandığında bu grup, tecrübeli yaş gruplarına göre 2 ila 3 kat daha fazla kaza riski taşıyor.

Ehliyet sınavlarını gerçek trafikte gerçekleştirmek doğru bir hamle. Ehliyet sınavını geçmek ne kadar zor olursa o kadar bilinçli ve usta sürücü yollarda olur.

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TAYLOR SWİFT VASAT MI?

1970'lerin rock efsanesi Todd Rundgren'e günümüz sanatçılarından hangisiyle dalga geçmeyi seçeceği soruldu.

78 yaşındaki Rundgren'in yanıtı gerçekten ilginçti:

"Tabii ki Taylor Swift. Bana göre Swift vasatlığın zirvesi, hatta müziği mahvettiği savunulabilir. Artık kadın sanatçıların dönemi. Çünkü erkekler müziğe para harcamayı bırakıp video oyunlarına para harcamaya başladı.

Geriye kadın dinleyicilerin hakim olduğu bir pazar kaldı. Swift harika bir şarkıcı değil.

Harika bir söz yazarı değil. Harika bir dansçı değil.

O, bir zamanlar çok genç olan bir kadın nesli için ve artık o kadınların kızları için de bir rol model.

Çünkü Swift konserlerine anneler ve kızları birlikte gidiyor.'' Taylor Swift'in neden bu kadar çok dinlendiğine anlam veremeyen biri olarak Rundgren'in sözlerinin altına imzamı atarım.

Konserleri seyirci rekorları kıran Swift'e haksızlık ettiğimi düşünenler olabilir lakin birinin Swift'in vasat bir şarkıcı olduğunu söylemesi gerekiyordu.

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İZ BIRAKAN SÖZLER

"Sorun şu ki; bilgili insanlar şüphelerle doluyken, cahiller özgüvenle dolup taşıyor." (Charles Bukowski)