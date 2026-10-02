Yapay zekâ platformlarının sunduğu özellikler ve işlem kapasitesi geliştikçe abonelik ücretleri de hızla yükseliyor!

Örneğin OpenAI, ChatGPT için yeni paketlerini Türkiye'de kullanıma sundu. Kullanım özelliklerine göre fiyatlar değişiyor.

En ucuzu ChatGPT Go: 249,99 TL, en pahalısı 'ultrafast' özelliği olan ChatGPT Pro 500 ise 26.499 TL.

Yani en gelişmiş ChatGPT'nin aylık üyelik ücreti, Türkiye'de asgari ücrete denk geldi. Zamanla bütün yapay zekâ platformları, bedava (sınırlı) kullanımı bile ya paralı yapacak ya da bol bol reklam gösterecek.

Google gibi arama motorlarının dolandırıcı kaynaması, sürekli daha çok asılsız bilginin sunulması rastlantı değil!

Arama motorlarının çöplüğe dönüşmesine, yapay zekâyı parayla kullanmanız için bilerek izin verdiler.

İnsanoğlunun tarih boyunca ürettiği bilgileri bedavaya kopyaladılar ve yapay zekâya yüklediler.

Yapay zekâ uygulamalarını başta ücretsiz yaptılar. İnsanlar yapay zekâyı sevdi.

Sonra sınırlı kullanım özelliği getirdiler, şimdi de paralı yapıyorlar.

Ama medyanın içeriğini ücret ödemeden çalmaya devam ediyorlar!

Daha da kötüsü, medyanın reklam gelirine de çöktüler!

Asıl fatura ise yapay zekâya güvenip çalışan çıkaran şirketlerin yapay zekâya tam bağımlı olduklarında ortaya çıkacak!

Peki, 'yapay sevgiliye' de aylık abonelik ücreti ödenince ne olacak?

'Yapay metres' mi olacak?

Şaka değil gerçek!

Örneğin romantik ilişki odaklı popüler yapay zekâ platformu Replika'nın 10 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Character.ai platformunda romantik rol yapma botları en çok etkileşim alan kategoriler arasında yer alıyor.

Türkiye'de yapay zekâ sevgili/arkadaş uygulamalarını kullanan ve bu sistemlerle duygusal bağ kuran kişi sayısının 250 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

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ATATÜRK'ÜN TRİBÜNDEN İZLEDİĞİ MAÇ

Dün 1 Ekim'di. Bundan tam 101 yıl önce, 1 Ekim 1925 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Bursa Atıcılar Sahası'nda oynanan Fenerbahçe ile Bursa/Ankara Muhafız Gücü karması maçını tribünden canlı olarak takip etmişti.

Dönemin Cumhuriyet, Akşam, İkdam ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yer alan haberlere ve fotoğraflara göre Atatürk, o günkü resmi programında yer alan elektrik fabrikası ziyaretini erteleyerek bu maçı izlemişti.

1-1 beraberlikle sonuçlanan bu mücadele, Atatürk'ün tribünden izlediği tek resmi kulüp maçı olarak spor tarihimize geçti.

Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu hep tartışılır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak spor kulüplerine birleştirici bir anlayışla yaklaştı.

Fenerbahçe dışında Galatasaray, Beşiktaş, Karşıyaka ve Altay kulüplerini de ziyaret etti.

Ancak tarihsel bilgiler ve Atatürk'e yakın olan insanların söylediklerine göre Atatürk'ün Fenerbahçe'ye özel yakınlığı ve sempatisi vardı.

İstanbul işgal altındayken Fenerbahçe, İngiliz ve Fransız işgal kuvvetlerinin karma takımlarıyla 50 maç yapmış, bunlardan 41'ini kazanmış ve sadece 5'ini kaybetmişti.

İşgal altındaki İstanbul halkı için bu maçlar bir spor müsabakasından öte, işgalcilere karşı elde edilen manevi bir zaferdi.

Bu maçların en sembolik olanı 29 Haziran 1923'te oynanan General Harrington Kupası maçıdır.

İngiliz Başkomutanı Harrington'ın İngiliz takımlarının karmasıyla, Fenerbahçe'ye meydan okuduğu maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmış ve kupayı müzesine götürmüştü.

Belki de işgal kuvvetlerine karşı Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetler Atatürk'ü etkilemiş olabilir.

Ayrıca Atatürk, 3 Mayıs 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak Filistin Cephesi'ne gitmeden önce İstanbul'da Kuşdili'ndeki Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etmiş ve karar defterine yazı yazmıştı.

1932 yılında Kuşdili'ndeki Fenerbahçe kulüp binası yandığında, Atatürk kulübe kendi cebinden 500 lira (döneme göre çok ciddi bir meblağ) bağışta bulunmuştu.

Öyleyse elimizde dört kanıt var:

Cumhurbaşkanı olmadan önce, yani tarafsız gözükmesi gerekmediği 1918 yılında Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etmesi.

Kulüp binasının onarımı için kendi cebinden para yardımında bulunması.

Tribünden izlediği tek maçın Fenerbahçe ile Bursa/ Ankara Muhafız Gücü karması arasında oynanması.

Dördüncü ve en önemli kanıt ise: 10 Ağustos 1928 akşamı, Taksim Stadı'nda Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan Gazi Büstü Kupası maçından sonra Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda masadaki dostlarıyla yaptığı konuşmadır.

O gün masada Dönemin Akşam gazetesi sahibi, Sivas Milletvekili ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkanı Necmeddin Sadak da vardı.

Atatürk, Sadak'a dönerek "Bugünkü maç ne oldu?" diye sormuş, Sadak da "3-3 berabere bitti paşam" yanıtını vermiş.

Ve Atatürk'ün Sadak'a "Oysa burada da 3-3 berabereyiz. Çünkü ben de Fenerbahçeliyim!" dediğini teyit edenler var.

Bu kişiler arasında o gün o masada bulunan Dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati (Galatasaraylı) vardı.

Olayın bir diğer Galatasaraylı şahidi ise tanınmış edebiyatçı, milletvekili ve Atatürk'ün yakın arkadaşı Ruşen Eşref Ünaydın.

Bu konuşmanın Fenerbahçeli şahitleri ise Eski Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar ve daha sonra Başbakan ve Fenerbahçe Başkanı da olacak olan Şükrü Saraçoğlu'dur.

Masadaki üçüncü Fenerbahçeli ise "... Çünkü ben de Fenerbahçeliyim" diyen Atatürk'tür.

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SUÇLAMALAR KİMİ HATIRLATIYOR?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine yöneltilen suçlamalarda öne çıkanlar şöyle:

Bazı hakemlere sınav sorularını verme...

Sınavda iyi derece almış ama kontrolleri dışında olan hakemlerin notunu değiştirme...

İstediği hakemleri istedikleri yere getirme...

Kendilerine biat etmeyenleri saf dışı bırakma...

Belli hakemlerin belli isimlerin kontrolünde olması... Hatta WhatsApp'tan isim vererek "Bu kimin kontrolünde" diye sormak...

Tüm bu taktikler hangi örgütü hatırlatıyor?

"Yapı var" diye yazınca dalga geçenler şimdi ne düşünüyor?

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İZ BIRAKAN SÖZLERİZ

"Hayatta uğradığımız bütün güçlükler az çok kafamıza gelen ilk fikirden bir türlü silkinip çıkamayışımız yüzünden değil midir?" (Saatleri Ayarlama Enstitüsü)