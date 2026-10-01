Atik Ailesi'nin doğa ve kamp içerikleriyle tanınan üyesi Burcu Atik, 2025 vergilendirme döneminde 12,6 milyon TL'yi aşan gelir vergisi tahakkuku ile Bolu'nun vergi rekortmeni oldu.

Atik, bir önceki yıl da listenin ilk sırasında yer almıştı.

Bazıları "Bolu'da büyük fabrikalar, beyaz et üreticileri var. Bir YouTuber nasıl onları geçebiliyor?" diye soruyor.

Yanıt basit: Açıklanan liste, şahısların ödediği 'Gelir Vergisi' listesidir.

Bolu'daki şirketler kazançlarını Gelir Vergisi listesinde değil, Kurumlar Vergisi listesinde beyan ederler.

Dolayısıyla Burcu Atik fabrikalarla değil, doktorlar, avukatlar, tüccarlar ve şahıs şirketi sahipleriyle aynı listede yarışıyor.

Bir diğer neden ise Bolu'da üretim yapan ulusal veya uluslararası şirketlerin genel merkezleri genelde İstanbul, Ankara veya Kocaeli gibi büyükşehirlerde kayıtlı olmasıdır.

Bu tesisler Bolu'da milyonlarca liralık katma değer ve vergi üretse de, ödedikleri Kurumlar Vergisi genel merkezin bağlı olduğu vergi dairesine yatırılıyor.

Şirketler üretim yaptıkları bölgelerdeki vergi dairelerine vergi yatırsalar, Türkiye'de çok şey değişir!

İller arasında gelir uçurumları azalır, küçük şehirlerdeki gelir artışıyla orantılı olarak halka sunulan hizmette ve vatandaşın yaşam standardında gelişme sağlanır.

Büyükşehirlere göç azalır, obez gibi sürekli büyüyen İstanbul'da nüfus düşer.

Örneğin bir şirket Amasya, Uşak ya da Bolu'da üretim yapıyor.

Bu şehirlerin hem enerji hem de insan kaynağını kullanıyor, çevreyi kirletiyor sonra da vergiyi İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'de ödüyor!

Örneğin Çanakkale'de maden açılıyor, doğa katlediliyor, yerel halk bu üretimden zarar görüyor; ama şirketin merkez ofisi İstanbul'da olduğu için Çanakkale'ye vergi yatırılmıyor.

BU HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?

ABD'de her eyaletin ayrı kurumlar vergisi toplama hakkı var.

Bir şirketin genel merkezi New York'ta olsa bile, üretimi Ohio'daki fabrikasındaysa vergi o eyalete ödenir.

Almanya'da şirket genel merkezi Frankfurt'ta olsa bile, üretim tesisi hangi belediye sınırları içerisinde ise, yasa gereği o tesisteki işçi ödemeleri oranında vergilendirilebilir kâr bölünür ve ilgili belediyeye yerel vergi olarak ödenir.

İspanya ve Kanada'da da vergi kanunları benzerdir.

Evet, yukarıdaki örneklerde yer alan ülkelerin çoğunda eyalet ya da özerk yönetim modelleri var.

Türkiye'de üniter devlet yapısı ve merkezi vergi sistemi uygulandığı için şirketlerin tüm kârı, vergi dairesi kaydının bulunduğu genel merkez şehrine tescil edilir.

A.Ş. ve Ltd. şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılır.

Aslında eyalet ve özerk yönetim olmadan da vergilerin üretim yapılan bölgelerde ödenmesi kanunla sağlanabilir.

Burada en önemli sorun Türkiye'deki birçok belediyenin gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmış olması.

Belediyelerdeki yolsuzluğu bitirecek yeni bir hizmet modeli inşa edilse Türkiye bambaşka bir ülke olur!

Üniter devlet yapısını bozmadan da vergileri üretim yapılan bölgelere aktarmak mümkün.

Yapıyı bozmadan da bir sistem geliştirebiliriz.

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MONTELLA İÇİN VEDA VAKTİ

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, tam 24 yıl aradan sonra bizi Dünya Kupası'na götürdü.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.

Millileri UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseltti.

Bunlar büyük başarılar. Ancak Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı UEFA Uluslar Ligi'nde de devam ediyor.

Hadi Fransa güçlü bir rakipti, kendi sahamızda son Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'ya 1-4 yenilmemize ne demeli!

Şimdi grupta Belçika, İtalya ve Fransa ile deplasmanda oynayacağız.

Bu maçları da kaybetme olasılığımız yüksek.

Çünkü takım umut vermiyor.

Montella da çözüm üretemiyor.

Oysa UEFA Uluslar Ligi maçlarından önce takımda yeniden bir yapılanmaya gidilseydi... Kendi takımlarında bile forma şansı bulamayan futbolcularla vedalaşılsaydı... Montella "Asıl hedefim Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımı yaratmak" deseydi...

Son ağır yenilgiler için en azından Montella'nın bir bahanesi olurdu.

Eğer kalan maçlarda mucizeler olmazsa, Montella kendi sonunu hazırlamış olacak.

Hiç vakit kaybetmeden bizi Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürecek hocayı bulmalıyız.

Hoca değişimi ve farklı yaklaşımlar, en azından millilerin üzerindeki ölü toprağını kaldırır.

Montella takımı bir üst seviyeye taşıyamadığı için görevini bırakmalı.

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'FUTBOLDA YAPI VAR'

Aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu yedi şüphelinin gözaltına alındığı "hakemler operasyonu"nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Riva'da yer alan VAR merkezi binasının kamera kayıtlarını TFF'den talep etti. Polis ekipleri hakem koridorları dahil tüm kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

Desenize ortalık karışacak!

Hakemler de konuşmaya başladı!

Bakın Gündoğdu yüzünden hakemliği bırakmak zorunda kalan Ali Tuna ne diyor:

"Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı.

Ben bu sisteme karşı çıktığım için yükselmem istenmedi.

Sınav kâğıdım bana ait değildi. Yazılanların benim olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum." Geriye baktığımızda böyle birçok hakem açıklaması olduğunu da görüyoruz.

MHK'daki 'Yapı' yüzünden hakemliği bitirilen Kemal Yılmaz ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun açıklamaları her şeyi özetliyor!

Direktiflerine uymayan hakemleri klasman dışı bırakan, puanlama ve atama süreçlerine müdahale eden, sınav sorularına ve notlandırmaya müdahale eden, bazı hakemlerin sınav sonuçlarını değiştirmekten bile çekinmeyen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi kimden cesaret aldı ve kime hizmet etti?

İnsanların zekâsıyla dalga geçilmesin!

Gündoğdu bu kadar pisliğe kendi keyfi için bulaşmadı herhalde!

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İZ BIRAKAN SÖZLER

"Belki de kötülük dışarıdan gelmez. İçimizdedir." (William Golding)