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Giriş Tarihi: 23.5.2025

Sıla’dan Balkan esintili yeni şarkı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Sıla’dan Balkan esintili yeni şarkı
SILA, Romen halk müziğinin en bilinen ezgilerinden "Saraiaman"ı, yazdığı sözlerle bambaşka bir hikâyeye dönüştürdü. Yeni şarkısı "Rüyalar Güzeli", sanatçının imzasını taşıyan sözlerle Harbiye'de ilk kez dinleyiciyle buluştu. Yeni parçası hakkında duygularını sahnede paylaşan Sıla, şarkının hikâyesini şöyle anlattı: "Orijinali anonim bir Romen halk türküsüdür. Dinlediğimde o kadar hoşuma gitti ki..."Sıla bu şarkısının yanı sıra klaksileşen eserlerini de binlerce kişilik koro eşliğinde seslendirdi.
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Sıla’dan Balkan esintili yeni şarkı
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