‘Silahları taşımakta zorlandım’

'Oyun Bitti' filminin ekibi buluştu. Filmin başrol oyuncuları Can Nergis ile İlay Erkök, filmin yapımcısı Yakup Korkusuz'la bir araya geldi. Heyecanlarını gazetecilerle paylaşan üçlü, "Bu sıradan bir oyun değil, izleyince göreceksiniz" dedi. İlay Erkök, filmle ilgili şunları söyledi: "Oyun Bitti' içinde aksiyon, aşk, sevgi, fedakârlık ve emek barındıran bir film. Bir de oyun içinde oyun olduğunu söyleyebilirim, en güzeli de o. Silahlar ağırdı, çekimlerde taşırken zorlandım. Sıcak havada giydiğimiz kıyafetlerle hareket etmek de zordu ama keyifli geçti."