‘Şımarık’, Rusya’da zirveye kuruldu

Başrollerini Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in paylaştığı, Onur Ünlü yönetmenliğindeki 'Şımarık', Rusya'da sinemaseverlerle buluştu. Ülkemizde yaklaşık 30 bin kişinin izlediği film 2 binden fazla salonda gösterime girdiği hafta hem eski, hem de yeni tüm filmleri geride bırakarak gişe listelerinde 1. sıraya yerleşmeyi başardı.

'Şımarık', dramatik unsurları mizahi bir dille harmanlayan özgün hikayesiyle Rusya'daki izleyicilerden de tam not aldı. Film, zengin bir ailenin şımarık oğlu Mete'nin (Kerem Bürsin), sıra dışı bir ceza ile geçmişe gönderilerek kendini Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılında bir köyde bulmasını konu alıyor.