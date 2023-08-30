Yenihiti 'Kedi' ile son günlerde çok konuşulan Sinan Akçıl, önceki gün büyük şok yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı İstanbul Tuzla'daki konseriyle kutlamak için sabırsızlanan sanatçıya son dakikada 'iptal' haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son anda konser alanını Aydilge ve Özgün'e vermesi sebebiyle konserini 16 Eylül'e ertelemek zorunda kalan Akçıl, sitemini sosyal medyada dile getirdi.Tuzla Belediyesi'nin ve konserini bekleyen sevenlerinin de yaşanan skandal nedeniyle zor durumda kaldığını söyleyen Akçıl'ın sitem dolu açıklamasında şu sözleri yer aldı: "Maalesef 4 ay önceden 30 Ağustos'umuzu Tuzla adına kapattığımız için sahne kariyerimde ilk kez Zafer Bayramı'nda sahnede olamayacağım... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'u Gülşen konseriyle kutlar ama biz de 16 Eylül'de Tuzla'da bayraklarımızla yeniden 30 Ağustos'u yaşarız." Akçıl'ın konseriyle ilgilialınan skandal kararın ardından ünlü müzisyenin sevenleri de tepkilerini "Sinan Akçıl yalnız değildir", "Milli ve dik duruşunun kimleri rahatsız ettiği belli" gibi mesajlarla gösterdi.Akçıl ayrıca önceki gün Kuruçeşme'de verdiği konserden elde ettiği gelirin tamamını şehit ve gazi aileleri ile devlet korumasındaki çocuklara bağışladı. Akçıl'ın bu kararını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu.