Sizin için düşünmeden geldim

Acun Ilıcalı, önceki gün Üsküdar Belediyesi bünyesinde yer alan ve down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kafeyi, belediye başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ziyaret etti. 'Dünya Engelliler Haftası' sebebiyle Down Sendromlu gençlerle buluşan Ilıcalı, kendisini karşılayan gençler ile kahve içerek sohbet etti. İşlerinden dolayı çok yoğun olduğunu belirten Ilıcalı "Kendi kızlarımı bile göremiyorum ancak böyle bir davet gelince hiç düşünmeden geldim. İnsan onlara bakınca mutlu oluyor, masumiyeti görüyor" dedi.