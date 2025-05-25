Şarkıcı Burak Kut, kariyerinin 30'uncu yılını Ankara'da verdiği konserde kutladı. Gecede 'Benimle Oynama', 'Yaşandı Bitti' ve 'Komple' gibi hit parçalarıyla izleyenleri coşturan sanatçı, son dönem şarkılarından Dümenci'yi seslendirdi. Konserin ilerleyen dakikalarında salonda bulunan sağır ve dilsiz iki çocuğu fark eden Kut, onlara özel olarak işaret diliyle teşekkür etti ve tüm salonu işaret diliyle alkışlamaya davet etti.Kut gecenin sonunda ise "30 yıl dile kolay, benim için her saniyesi büyük bir mutluluktu. Bu geceyi asla unutmayacağım. Sizlerle büyüdüm, sizlerle bu yolu yürüdüm" diyerek teşekkür etti.