Skandal paylaşıma sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a, Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Devlet kademesinden yurttaşlara kadar herkesin tepki gösterdiği paylaşıma sanat dünyası da kayıtsız kalmadı. Fettah Can, Katz'ın paylaşımının altına yorum yaparak Erdoğan'a destek mesajı verdi.Fettah Can, "Cevabını aldın mı lan yav...k" diye yorum yaptı. Şarkıcı Sinan Akçıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte camide dua okunurken yaptığı paylaşımla Katz'a tepki gösterdi. Akçıl'ın yorumu şöyle: "Çok merak ediyorsan, biz bugün Sn. Cumhurbaşkanımız ve büyük bir cemaat ile sana ve katil devletine lanet okuyup, katlettiğiniz şehitlere dua ediyorduk, korkakça klavyeden değil yüce Allah'ın evinden sesimiz elbet ulaşmıştır sana.Bak işine Katz, Türk milletine sataşanların sonunu da yasakladığınız kitaplardan okursun." Alişan, "Ömrünü tüm dünyadaki mazlumlara ve ezilenlere adamış ve onlarla birlikte mücadele etmiş. Cumhurbaşkanımıza, kanlı ellerinizle laf edecek son insan bile değilsiniz. Haddi bil katil. Allah'ım sizi kahhar ismiyle perişan etsin inşallah" dedi.