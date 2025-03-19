Smokin dendiği zaman Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri olan Levon Kordonciyan, Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kordonciyan programda, "Moda Türkiye'de rahatlamış durumda. Mesela smokin, erkeğin gece abiyesidir, gündüz giyilmez. Ama artık tasarım adı altında smokin ceketleri gündüz de giyiliyor. Elbette buna saygım var, fakat bunlar kalıcı değildir. Klasik tarz her zaman ömrünü sürdürür. Sektör hızla müşteri kalitesini kaybediyor. Hayatımda hiç okula gitmedim. Kızım için bu sene ilkokul diplomasını dışarıdan alacağım. O mutlu olsun diye liseyi de, üniversiteyi de dışarıdan bitireceğim" diye konuştu.